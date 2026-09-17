Землетрясение в районе Новороссийска прошло без последствий

В Краснодарском крае утром 17 сентября произошло землетрясение магнитудой 4. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме, обращений от жителей не поступало, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Подземные толчки зафиксированы в районе станицы Гостагаевской на глубине 10 км. По данным ведомства, землетрясение произошло в 06:20 мск.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 4,2 в 41 км от Новороссийска. Эпицентр находился примерно в 41 км к северо-западу от города и в 12 км к юго-западу от станицы Варениковской. Очаг залегал на глубине 10 км.

Вячеслав Рыжков