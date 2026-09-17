Отгрузка продукции рыболовных предприятий Ростовской области упала почти в четыре раза

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» в Ростовской области по итогам января—июля 2026 года составил 39,9 млн руб. Это в 3,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, когда показатель находился на уровне 151,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Об этом говорится в мониторинге экономического развития Ростовской области, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

В абсолютном выражении объем отгрузки предприятий отрасли сократился на 111,8 млн руб. Данное снижение стало наиболее сильным в относительных величинах среди всех отраслей, представленных в документе.

Спад в рыбохозяйственном секторе зафиксирован на фоне относительной стабильности аграрного комплекса региона в целом: индекс производства сельскохозяйственной продукции на Дону за январь—июль 2026 года составил 100,2% к аналогичному периоду прошлого года.

Данные мониторинга актуализированы по состоянию на 14 сентября 2026 года.

Валерий Климов