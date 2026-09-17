Над регионами России уничтожен 641 украинский беспилотник за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны России в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

По данным ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона и Крыма. Еще часть аппаратов, как утверждается, была перехвачена над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в донской столице в результате падения обломков БПЛА повреждения получила трансформаторная подстанция. Электроснабжение нарушено в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах. Кроме того, повреждены окна, кровля, остекление шести частных домов, а также хозяйственные постройки.

Наталья Белоштейн