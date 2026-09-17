На Дону проверили 7,5 млн т сельхозпродукции урожая 2026 года

В Донском филиале центра оценки безопасности и качества продукции АПК исследовали 7,5 млн т сельхозпродукции урожая 2026 года по показателям безопасности. Испытания прошли пшеница, кукуруза, горох, ячмень, просо, овёс, чечевица, соя, рожь и нут, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе лаборатории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Зерно перед выпуском в обращение обязано пройти процедуру подтверждения соответствия.

«Без декларации о соответствии невозможно законно продать или переместить партию товара, пройти таможенное оформление, поставить продукцию на производство. За выпуск или продажу продукции без декларации предусмотрена административная ответственность по ст. 14.43 КоАП РФ, вплоть до штрафов и изъятия товара из оборота», — пояснила руководитель органа по сертификации Донского филиала ЦОК АПК Инна Поддубецкая.

По данным правительства Ростовской области, поздние зерновые на донских полях убрали на площади 22,5 тыс. га, что составляет 16% от плана, валовой сбор достиг 33 тыс. т.

По данным на середину сентября, специалисты лаборатории исследовали более 5,3 тыс. т кукурузы урожая 2026 года, выращенной в Ростовской области. «Проверенные партии соответствуют действующим нормативным документам, результаты испытаний внесены в программу "Веста", выпущены протоколы испытаний, которые служат основанием для декларирования соответствия продукции», — сообщила госпожа Поддубецкая.

Константин Соловьев