Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 641 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России прошедшей ночью ликвидировали 641 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи. Беспилотники ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в Новороссийске в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на одном из предприятий. Сейчас пожар потушен, никто не пострадал. На месте работают специалисты.

Алина Зорина