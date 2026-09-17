В центре Ростова-на-Дону отключили электричество из-за нарушения в сети

В Ростове-на-Дону в 08:02 в электросети произошло нарушение, которое повлекло частичное отключение электроснабжения в центре города. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ограничения коснулись улиц Большой Садовой, Красноармейской, проспектов Соколова, Кировского и Ворошиловского. Время восстановления подачи оценили в три часа. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получила трансформаторная подстанция. Электроснабжение нарушено в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах донской столицы.

Константин Соловьев