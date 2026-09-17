На военно-морской базе в Новороссийске сегодня пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск сегодня, 17 сентября, состоятся учения дежурных сил военно-морской базы. Об этом пишет портал «Новороссийский рабочий» со ссылкой на НВМБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Мероприятия запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Программа предусматривает боевые стрельбы из артиллерийских установок.

Константин Соловьев