Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На военно-морской базе в Новороссийске сегодня пройдут учения со стрельбами

В акватории морского порта Новороссийск сегодня, 17 сентября, состоятся учения дежурных сил военно-морской базы. Об этом пишет портал «Новороссийский рабочий» со ссылкой на НВМБ.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Мероприятия запланированы с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. В ходе учений военные отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов. Программа предусматривает боевые стрельбы из артиллерийских установок.

Константин Соловьев

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд