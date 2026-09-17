В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии утром 17 сентября объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ
Отмечается, что в регионе возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Жителей просят сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.
О введении режима власти также сообщали ранним утром — в 4:31. Позже — в 6:28 — Сергей Меняйло объявил об отмене опасности.