В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности

В Северной Осетии утром 17 сентября объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Отмечается, что в регионе возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Жителей просят сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.

О введении режима власти также сообщали ранним утром — в 4:31. Позже — в 6:28 — Сергей Меняйло объявил об отмене опасности.

Константин Соловьев