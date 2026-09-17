Электроэнергия для населения Дагестана с октября подорожает на 11,3%

С 1 октября 2026 года тариф на электроэнергию для населения Дагестана увеличится на 11,3%, до 4,45 руб. за 1 кВт/ч. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные республиканского министерстве энергетики и тарифов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Для жителей сельской местности, а также горожан, чьи дома оборудованы электроплитами или электроотопительными установками, тариф составит 3,12 руб. за 1 кВт/ч.

В региональном министерстве отметили, что после повышения Дагестан сохранит самый низкий тариф на электроэнергию среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. С 1 октября тариф для населения в Чечне составит 4,62 руб. за 1 кВт/ч, в Ингушетии — 6,14 руб., Кабардино-Балкарии — 6,53 руб., Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — 6,97 руб., Ставропольском крае — 7,90 руб.

В целом с октября 2026 года совокупные тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Дагестане вырастут на 19,7%.

Наталья Белоштейн