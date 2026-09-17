На Ставрополье с начала года отремонтировали более 800 трансформаторных подстанций

В Ставропольском крае проверили и отремонтировали 810 трансформаторных подстанций напряжением 6–10 кВ за восемь месяцев 2026 года. До конца года запланирован ремонт еще 291 подстанции, сообщает краевое министерство энергетики, промышленности и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Всего в эксплуатации «Ставропольэнерго» находятся более 10,5 тыс. трансформаторных подстанций, которые являются одним из ключевых элементов электроэнергетической системы региона. Объекты для первоочередного ремонта отбираются по результатам ежегодной комплексной оценки технического состояния. Отмечается, что работы позволяют продлить срок службы энергообъектов и обеспечить стабильную работу распределительной сети.

Константин Соловьев