На Дону сократят сроки рассмотрения компенсаций за ЖКУ

Правительство Ростовской области внесет изменения в порядок предоставления компенсаций за оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Соответствующий проект предусматривает сокращение срока рассмотрения заявлений, уточнение перечня документов и правил расчета компенсации. Соответствующая информация содержится в постановлении правительства, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Согласно документу, срок рассмотрения заявления на предоставление компенсации будет сокращен с 10 до семи рабочих дней. При необходимости получения дополнительных документов органы соцзащиты и МФЦ смогут запрашивать их в рамках межведомственного информационного взаимодействия. Заявители также сохранят право самостоятельно предоставить необходимые документы.

Изменения уточняют правила учета зарегистрированных в жилом помещении граждан, которые отсутствуют более месяца. При наличии подтверждающих документов они не будут учитываться при расчете размера компенсации. В числе документов для подтверждения длительного отсутствия предусмотрены, в частности, справки о командировке, нахождении в учреждениях ФСИН или организациях социального обслуживания, прохождении военной службы, обучении с круглосуточным пребыванием, а также временном нахождении за пределами России.

Компенсация будет предоставляться на срок регистрации по месту жительства или пребывания либо на срок действия документа, подтверждающего право на нее, если такой срок меньше. Отдельно закрепляется, что компенсация расходов на взносы на капитальный ремонт предоставляется собственникам жилых помещений.

Проект также устанавливает специальные правила для документов о регистрации актов гражданского состояния, выданных иностранными государствами. Документы на украинском языке смогут представляться без перевода на русский язык гражданами России, иностранцами и лицами без гражданства из числа определенных категорий жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Наталья Белоштейн