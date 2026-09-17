Хирурги успешно прооперировали защитившую детей от БПЛА ростовчанку

В Ростове-на-Дону успешно прооперировали молодую девушку, которая прикрыла во время атаки БПЛА детей своим телом и получила множественные травмы лица. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Дети не в результате атаки не пострадали.

«В эти секунды я не думала о себе, не чувствовала боли. Единственная мысль — дети! Я упала на них и закрыла своим телом», — приводят в сообщении слова ростовчанки.

После оказания первой помощи девушку госпитализировали в ЛОР-отделение Центральной городской больницы им. Н.А. Семашко. Врачи диагностировали множественные повреждения носа и мягких тканей лица и подготовили пациентку к хирургическому вмешательству. С применением эндоскопического оборудования специалисты восстановили анатомию дыхательных путей и провели реконструкцию тканей.

На третьи сутки после операции носовое дыхание нормализовалось, боль и отек исчезли, рана заживает. Дальнейшее лечение женщина продолжит в дневном стационаре, после чего вернется домой к детям.

Константин Соловьев