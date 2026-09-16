Обанкротившийся стекольный гигант Ставрополья продал часть дебиторки за 39,4 млн рублей

ООО «Гелиос», находящееся в процедуре банкротства, реализовало право требования к ООО «ТТ Альянс» за 39,4 млн руб. Покупателем лота стало московское ООО «Риман Групп». Договор купли-продажи №216107-2 был заключен 1 сентября, а 15 сентября получен конкурсным управляющим Виктором Крайновым. Сведения о сделке опубликованы 16 сентября в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Право требования к «ТТ Альянс» было одним из четырех лотов, которые «Гелиос» выставил на продажу посредством публичного предложения. Начальная стоимость этого лота составляла 39,39 млн руб. Кроме него, на торги были выставлены требования к ООО «Евразия» на 29,03 млн руб., ОАО «ЮгРосПродукт» на 171,47 млн руб. и физическому лицу Евгению Томилину на 27,72 млн руб. Таким образом, совокупная начальная стоимость выставленных прав требования составляла около 267,6 млн руб.

Торги проходили на электронной площадке «Альфалот». Механизм публичного предложения предусматривал десять последовательных периодов, на каждом из которых цена снижалась на 10% от первоначальной стоимости. При этом для каждого лота была установлена цена отсечения в размере 10% от первоначальной цены. Победителем становился участник, предложивший максимальную цену в соответствующем периоде.

В результате требование к «ТТ Альянс» было приобретено за 39 387 969,47 руб., то есть практически по первоначальной цене. В сообщении конкурсного управляющего отдельно указано, что «Риман Групп» не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему. Также управляющий и СРО, в которой он состоит, не участвуют в капитале покупателя.

«Гелиос» находится в конкурсном производстве с июня 2020 года. Заявление о банкротстве компании было подано еще в 2019 году ООО «ЮГ Стекло», после чего в октябре того же года в отношении предприятия ввели наблюдение. В рамках ликвидационной процедуры конкурсный управляющий продолжает формировать конкурсную массу, в том числе за счет реализации имущества и взыскания либо продажи прав требования к контрагентам.

Отдельно процедура банкротства «Гелиоса» связана с претензиями к лицам, которые, по мнению конкурсного управляющего, контролировали деятельность предприятия. В июне 2022 года Виктор Крайнов обратился в суд с заявлениями о привлечении ряда физических и юридических лиц к субсидиарной ответственности. В их числе Алексей Яшкунов, Евгения и Марина Онуфриевы, Владимир Прилепа, а также ООО «Сельскохозяйственное предприятие Южная губерния», ООО «Тепличный комплекс ЭкоПродукт», ООО «Стеклоинвест», ООО «Амбер», ООО «Лазурь», ООО «Сундук» и ООО «Юридическое агентство Содействие». Арбитражный суд Ставропольского края признал основания для привлечения этих лиц к ответственности, однако окончательный размер взыскания пока не определен. Заявленный размер ответственности превышает 1,597 млрд руб.

История «Гелиоса» пересекается с историей «ЮгРосПродукта» — одного из крупных стекольных активов Ставрополья, связанного с Алексеем Яшкуновым. В структуру «ЮгРосПродукта» входили Новоалександровский и Красногвардейский стеклотарные заводы, а также активы, связанные с добычей стекольного песка, транспортом и торговлей. В 2016 году Арбитражный суд Ставропольского края признал «ЮгРосПродукт» банкротом; на тот момент кредиторская задолженность компании превышала 7 млрд руб., а активы оценивались примерно в 5,2 млрд руб.

Реализация активов и требований по связанным банкротным процедурам продолжается несколько лет. В 2022 году имущественный комплекс «ЮгРосПродукта» в Новоалександровске был продан за 412 млн руб. при начальной цене 1,3 млрд руб., а Красногвардейский стекольный завод — за 410 млн руб. при первоначальной стоимости свыше 3,3 млрд руб. В июле 2026 года «Гелиос» также выставлял посредством публичного предложения права требования к своим должникам почти на 240 млн руб.

Конкурсное производство «Гелиоса» продлено до 3 декабря 2026 года. Продажа права требования к «ТТ Альянс» стала одной из операций по пополнению конкурсной массы в рамках этой процедуры.

Роман Лаврухин