Яхту обанкротившегося ставропольского бизнесмена не смогли продать c аукциона

Аукцион по продаже катера Azimut-58, принадлежащего ставропольскому предпринимателю Алексею Яшкунову, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Судно с начальной ценой 55 млн руб. выставлялось на повторные торги — информация об их результатах опубликована 16 сентября в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На торги был выставлен катер Azimut-58 2009 года выпуска. Длина судна составляет 17,88 м, ширина — 4,95 м, осадка — 1,37 м. Катер оснащен двумя стационарными двигателями MAN R6 мощностью по 800 л. с. каждый, крейсерская скорость указана на уровне 28 узлов, максимальная — 32 узла. На судне три каюты. Производитель — итальянская Azimut Yachts. В описании имущества также указаны дефекты: отсутствует компьютер согласования работы мотора и трансмиссии левого борта с системами судна и второго двигателя Bosch Rexroth, кроме того, неисправен одометр моточасов правого двигателя.

Первоначально торги по продаже катера были назначены на 4 августа 2026 года. После их проведения имущество было выставлено на повторные торги. Согласно опубликованному сообщению, прием заявок проходил с 12 августа по 15 сентября, а сами торги должны были состояться в электронной форме на площадке «Аукционный тендерный центр». Однако заявок на участие не поступило, в связи с чем торги 12932-ОТПП признаны несостоявшимися.

Начальная цена катера составляла 55 млн руб. Размер задатка на повторных торгах был установлен в размере 1% от начальной цены, или 550 тыс. руб. Аукцион предполагал открытое повышение цены: шаг составлял 5% от начальной стоимости лота, то есть 2,75 млн руб. Победителем должен был стать участник, предложивший наиболее высокую цену. После заключения договора покупатель должен был перечислить полную стоимость имущества в течение 30 дней.

Продажа катера проходит в рамках процедуры реализации имущества Алексея Яшкунова по делу о банкротстве № А63-2758/2019. Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 11 февраля 2020 года в отношении предпринимателя была введена процедура реализации имущества, финансовым управляющим назначен Данила Журавков. Таким образом, не состоявшийся аукцион является очередным этапом реализации имущества должника для расчетов в рамках дела о банкротстве.

Алексей Яшкунов известен прежде всего как бывший бенефициар ОАО «ЮгРосПродукт» — группы, объединявшей стекольные активы в Ставропольском крае. В ее структуру входили Новоалександровский и Красногвардейский стеклотарные заводы. Компания была признана банкротом в 2016 году; к тому времени ее кредиторская задолженность, согласно материалам дела о банкротстве, превышала 7 млрд руб., а активы оценивались в 5,2 млрд руб.

Ранее в рамках реализации имущества Яшкунова на торги выставлялись другие активы. В частности, в 2022 году имущественный комплекс в Новоалександровске был продан за 412 млн руб. при начальной цене 1,3 млрд руб., а Красногвардейский стекольный завод — за 410 млн руб. при стартовой цене более 3,3 млрд руб. В декабре 2025 года на торги выставлялись четыре лота общей стоимостью 274,5 млн руб., в том числе база отдыха «Лазурь» в Архызе с начальной ценой 231,4 млн руб., а также несколько объектов недвижимости в Ставрополе.

При этом продажа имущества Яшкунова продолжается. На 12 октября 2026 года назначены очередные торги по двум нежилым объектам на Старомарьевском шоссе в Ставрополе общей площадью около 2 тыс. кв. м. Начальная цена лота составляет 89,1 млн руб., шаг аукциона — 5%.

Роман Лаврухин