На выплаты пострадавшим от града в Минераловодском округе направят еще 38,6 млн рублей

Правительство Ставропольского края увеличило объем средств из резервного фонда на единовременные выплаты жителям Минераловодского муниципального округа, пострадавшим в результате сильного ливня, грозы и крупного града 28 мая. Об этом говорится в распоряжении краевого правительства от 16 сентября №728-рп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, общий объем средств, предусмотренных на выплаты, увеличен с 91,5 млн до 130,05 млн рублей, то есть на 38,55 млн рублей.

Изначально распоряжением от 9 июля предусматривалось до 39,75 млн рублей на единовременную материальную помощь в размере 50 тыс. рублей на человека и до 51,75 млн рублей — на финансовую помощь в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 150 тыс. рублей на человека.

Теперь на первую выплату будет направлено до 81,75 млн рублей, а объем средств на компенсацию при частичной утрате имущества, напротив, сокращен до 45,6 млн рублей. Кроме того, в документ добавлена новая категория помощи — 2,7 млн рублей на выплаты по 300 тыс. рублей на человека в связи с полной утратой имущества первой необходимости.

Таким образом, общий объем финансирования вырос прежде всего за счет существенного увеличения средств на единовременную материальную помощь и появления отдельной выплаты для граждан, полностью утративших имущество первой необходимости.

Средства предоставляются гражданам, включенным администрацией Минераловодского муниципального округа в списки пострадавших, нуждающихся в единовременной материальной и финансовой помощи. Финансирование осуществляется за счет средств резервного фонда правительства Ставропольского края, предусмотренных краевым бюджетом на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов.

Распоряжение №728-рп вступило в силу 16 сентября — со дня его подписания.

Валерий Климов