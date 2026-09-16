Правительство Ставрополья выделило 14,1 млн рублей на бензин для своей автобазы

Правительство Ставропольского края выделило из резервного фонда 14,103 млн рублей на закупку бензина и дизельного топлива для ГКУ «Автобаза Правительства Ставропольского края». Соответствующее распоряжение губернатор Владимир Владимиров подписал 16 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства направляются министерству финансов края для дополнительного финансового обеспечения расходов учреждения. Финансирование предусмотрено за счет средств резервного фонда правительства Ставропольского края, предусмотренных бюджетом региона на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

В документе также определен порядок закупки топлива. Единственным поставщиком для осуществления закупки назначено ООО Производственно-коммерческое предприятие «Ставпромкомплект». Предельный срок государственного контракта установлен до 25 декабря 2026 года.

При этом поставщик сможет привлекать к исполнению контракта соисполнителей, однако при условии, что самостоятельно выполнит не менее 70% совокупного стоимостного объема обязательств по государственному контракту.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания. Контроль за его исполнением возложен на заместителя председателя правительства края, руководителя аппарата правительства Игоря Бабкина и заместителя председателя правительства — министра финансов края Ларису Калинченко.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО ПКП «Ставпромкомплект» зарегистрировано 15 октября 1996 года, в ЕГРЮЛ сведения о компании внесены 30 декабря 2002 года. Единственным владельцем и бенефициаром компании является Андрей Гонтарь, ему принадлежит 100% доли в уставном капитале; он же занимает должность директора. Среднесписочная численность сотрудников на конец 2025 года составляла 237 человек.

Выручка «Ставпромкомплекта» в 2023 году составила 3,35 млрд руб., в 2024 году — 4,13 млрд руб., в 2025 году — 4,34 млрд руб. Таким образом, за 2024 год показатель вырос на 23,3%, а в 2025 году — еще на 5,3%. Чистая прибыль за эти годы составила соответственно 51,6 млн, 78 млн и 55,9 млн руб.; в 2025 году она снизилась примерно на 28,4% по сравнению с предыдущим годом.

«Ставпромкомплект» является поставщиком по государственным закупкам: в СПАРК зарегистрировано 2 953 заключенных контракта, из которых 2 835 приходится на закупки по 44-ФЗ и 118 — по 223-ФЗ. В 2025 году компания заключила 247 госконтрактов на общую сумму 549,5 млн руб., что соответствовало 12,65% ее выручки за год. В 2026 году на момент формирования профиля заключено 137 контрактов на 282,8 млн руб.

В числе крупнейших заказчиков компании в 2025 году СПАРК указывает ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, ГКУ «Автобаза ПСК», ГБУЗ СК «Пятигорская МССМП», ГБУ СК «Стававтодор» и Северо-Кавказское таможенное управление ФТС России. Основным предметом поставок по госконтрактам являются нефтепродукты.

Валерий Климов