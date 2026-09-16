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Главные новости за 16 сентября. Новороссийск

Геленджикскую группу курортов могут наделить статусом федерального значения. Общая площадь охватываемой территории составляет 1 227,0336 га. 

На пляжах Анапы 16 сентября продлили временный запрет на купание. Ограничение связано со штормом и сильным донным течением в Черном море у побережья курорта. На спасательных вышках установили красные флаги, которые предупреждают об опасности. 

В Краснодарском крае объявлен конкурс на реконструкцию очистных сооружений канализации «Алексино» в Новороссийске. Начальная цена контракта составляет 17,43 млрд руб. 

В Анапе по состоянию на 16 сентября работают 27 автозаправочных станций. На пяти АЗС по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только по топливным картам и для специального транспорта. 

Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае могут повлиять на расписание рейсов в аэропортах Геленджика и Краснодара. 

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