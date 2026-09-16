Геленджикскую группу курортов могут наделить статусом федерального значения

Минздрав РФ выступил с инициативой присвоить статус курортов федерального значения ряду населённых пунктов в составе муниципального образования «городской округ город-курорт Геленджик». Проект соответствующего нормативного акта разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В перечень территорий, претендующих на федеральный статус, предлагается включить Архипо-Осиповку, Геленджик, Джанхот, Дивноморск, Кабардинку, Криницу-Бетту и Прасковеевку. Общая площадь охватываемой территории составляет 1 227,0336 га.

Краснодарский край — один из ключевых туристических регионов России. В регионе насчитывается 785 объектов туристского показа, свыше 340 туристских маршрутов повышенной опасности и более 290 экскурсионных маршрутов. Развивается и сегмент сельского туризма — в крае действует свыше 100 соответствующих объектов, в том числе около 35 виноделен, предоставляющих экскурсионные услуги. Летом в регионе востребован пляжный отдых, зимой — горнолыжные курорты.

Мария Хоперская