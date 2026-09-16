В КБР трех человек будут судить за хищение более 80 млн рублей при продаже квартир

В Кабардино-Балкарии трое местных жителей предстанут перед судом по обвинению в хищении более 80 млн руб. у покупателей квартир. Об этом сообщила прокуратура республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024–2025 годах обвиняемые действовали от имени застройщика, который не имел разрешения на строительство многоквартирных домов. Под видом продажи квартир в возводимом гостиничном комплексе они получили от граждан свыше 80 млн руб., считают следователи.

Дело направлено на рассмотрение в Нальчикский городской суд. Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

В ходе расследования пострадавшим возместили более 25 млн руб., уточнили в прокуратуре.

Валерий Климов