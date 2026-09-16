В Новороссийске пройдут учения со стрельбами из артиллерийских установок

Завтра, 17 сентября, в акватории морского порта Новороссийск запланированы учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Мероприятия пройдут в два временных интервала — с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщает МЦУ города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В ходе учений будут отрабатываться действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийских установок.

Отмечается, что на время проведения стрельб в порту вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, а также гидроциклов, виндсерфингов, сапбордов и их аналогов. Любые виды плавания в указанные периоды запрещены.

Алина Зорина