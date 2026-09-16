На Ставрополье просроченная дебиторская задолженность средних компаний выросла на 37%

Просроченная дебиторская задолженность средних организаций Ставропольского края на 1 июля 2026 года составила 1,65 млрд руб., увеличившись на 37,2% по сравнению с показателем годом ранее. Такие данные содержатся в отчете Северо-Кавказстата, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Общая дебиторская задолженность средних организаций на 1 июля достигла 47,97 млрд руб., увеличившись за год на 7,2%. Таким образом, просроченная задолженность росла более чем в пять раз быстрее общей дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность средних организаций на ту же дату составила 55,02 млрд руб., увеличившись на 4,2% год к году. Просроченная кредиторская задолженность при этом составила 0,07 млн руб.; в отчете ее объем относительно показателя годом ранее указан на уровне 0,3%.

На этом фоне финансовый результат средних организаций края в январе—июне вырос на 29,7%, до 6,57 млрд руб. Их оборот увеличился на 3%, до 74,3 млрд руб.

За первое полугодие средние организации отгрузили товаров собственного производства, выполнили работы и оказали услуги на 46,1 млрд руб., что на 2,6% больше, чем годом ранее. При этом инвестиции в основной капитал снизились на 19,3%, до 2,68 млрд руб.

Среднесписочная численность работников составила 25,8 тыс. человек, сократившись на 1,3%, тогда как среднемесячная заработная плата выросла на 8,9%, до 67,5 тыс. руб.

Валерий Климов