Прибыль средних организаций Ставрополья выросла почти на 30%

Сальдированный финансовый результат средних организаций Ставропольского края по итогам января—июня 2026 года составил 6,57 млрд руб., увеличившись на 29,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в отчете Северо-Кавказстата, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Оборот средних организаций за первое полугодие составил 74,3 млрд руб., увеличившись на 3% год к году. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг составил 46,1 млрд руб., что на 2,6% больше показателя годом ранее.

Таким образом, финансовый результат средних организаций рос существенно быстрее их оборота. При этом инвестиции в основной капитал, напротив, сократились: за январь—июнь предприятия использовали 2,68 млрд руб., что составляет 80,7% от уровня аналогичного периода 2025 года.

Среднесписочная численность работников средних организаций составила 25,8 тыс. человек, снизившись за год на 1,3%. Среднемесячная заработная плата одного работника достигла 67,5 тыс. руб., увеличившись на 8,9%.

Доля прибыльных организаций в общем количестве средних предприятий края составила 77,6%. При этом средние организации обеспечили 35,3% совокупного сальдированного финансового результата крупных и средних предприятий края, а их доля в обороте этой группы составила 7,7%.

Валерий Климов