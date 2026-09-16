Nordwind заменит рейсы из Татарстана в Сочи на полеты в Абхазию

Nordwind Airlines с конца сентября изменит программу полетов из Татарстана. Рейсы в Сочи из Казани и Нижнекамска отменят, заменив их прямыми перелетами в Сухум, сообщила пресс-служба авиакомпании.

С 30 сентября отменяются рейсы Казань — Сочи и Сочи — Казань, которые выполнялись по понедельникам, средам и субботам. На этих направлениях авиакомпания запустит регулярные рейсы Казань — Сухум и Сухум — Казань с той же периодичностью.

Кроме того, с 21 сентября отменяются рейсы Нижнекамск — Сочи и Сочи — Нижнекамск. Вместо них появятся прямые рейсы Нижнекамск — Сухум и Сухум — Нижнекамск.

Пассажирам отмененных рейсов предложат оформить вынужденный возврат средств или перенести вылет на близкую к первоначальной дату.

Анна Кайдалова