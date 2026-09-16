Расписание поездов Москва — Кисловодск скорректируют из-за ремонта путей

Во второй половине сентября изменится расписание поездов, курсирующих по маршруту Москва — Кисловодск. Корректировки будут действовать в два периода — с 14 по 17 сентября и с 21 по 24 сентября. Причиной стали капитальные ремонтные работы на первом и втором главных путях перегона «Глазуновка — Малоархангельск» в Орловской области, сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Перевозчик рекомендует путешественникам, планирующим поездки в указанные даты, заблаговременно ознакомиться с временным расписанием — его можно найти на сайте перевозчика, в мобильном приложении, а также на вокзалах и остановочных пунктах.

Мария Хоперская