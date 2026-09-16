Турпоток уперся в сети

По итогам 2026 года регионы Северного Кавказа посетят около 5,7 млн туристов, что на 2% выше уровня прошлого года. По объему турпотока округ выйдет на седьмое место в стране. Однако опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты считают, что СКФО может столкнуться с неготовностью туристической инфраструктуры. По их мнению, дальнейший рост будет зависеть от того, насколько быстро регионы смогут синхронизировать строительство гостиниц, санаториев и жилья с развитием инженерных сетей, транспорта, медицины и городской среды.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Согласно прогнозу «Сбер2В Аналитики», в 2026 году регионы Северного Кавказа посетят около 5,7 млн человек, что на 2% выше уровня прошлого года. Совокупные траты туристов могут составить 53,6 млрд руб., а сам округ выйдет на седьмое место в России по объему турпотока. Меняется и структура спроса: около половины бронирований приходится на пары без детей, еще 19% — на соло-путешественников.

Ставропольский край за первые пять месяцев 2026 года принял 649 тыс. туристических поездок и замкнул десятку субъектов РФ по этому показателю. По оценкам краевых властей, с учетом разных категорий посетителей Ставрополье ежегодно принимает около 9 млн гостей.

По официальным данным, Карачаево-Черкесия стала лидером по темпам роста: в 2025 году регион прибавил 128%, став рекордсменом среди субъектов РФ, а в первой половине 2026 года турпоток увеличился на 117,4%. Дагестан после снижения на 42,5% в 2025 году восстанавливает спрос: республика приняла почти 1,9 млн гостей, а Каспийское побережье остается одним из основных центров притяжения. Северная Осетия —Алания в начале 2026 года, по данным федеральной туристической статистики, показала прирост турпотока на 204%.

Управляющий партнер и основатель компании «Премьер Туризм» Камила Велибекова отмечает, что Северный Кавказ сейчас находится в фазе активного роста, но ключевой вопрос — готовность территорий принять растущий турпоток. По ее словам, в Карачаево-Черкесии уже реализуются проекты по расширению водоснабжения: в 2026–2027 годах в Архызе планируется построить около 70 км водопроводных сетей. Одновременно региону необходимо усиливать электроснабжение и коммунальную инфраструктуру. В Ставропольском крае ситуация устойчивее, однако сохраняется дефицит качественного размещения, особенно в сегменте гостиниц 4–5 звезд.

Генеральный директор Adevion Group Александр Маликов считает, что рост учтенных поездок на 100–200% сам по себе не означает такого же увеличения нагрузки на сети: для инженерии важны пиковое число людей на территории и фактическое потребление ресурсов.

«Ввод гостиниц нужно увязывать с готовностью водоснабжения, канализации и электросетей для всей территории, включая жителей. Иначе рост номерного фонда будет опережать возможности курорта. Инженерная мощность от пресс-релиза не прибавляется»,— говорит эксперт.

Он напоминает, что на курорте «Мамисон» к июлю 2025 года были завершены работы на подстанции 110/10 кВ и построен газопровод, а в КЧР публично обсуждались модернизация водоотведения Домбая и новые очистные сооружения в Архызе. Однако, подчеркивает господин Маликов, объявленные планы нельзя считать введенными мощностями.

Для Ставрополья главным туристическим активом остаются Кавказские Минеральные Воды. Коммерческий директор Parade Development Тамара Коломийцева считает, что территория находится «в точке качественной трансформации» и постепенно формируется как самостоятельный рынок федерального значения с выраженной курортной спецификой.

По ее словам, рост турпотока напрямую связан не только с развитием санаторно-курортной инфраструктуры, но и со спросом на качественное жилье.

По данным «Дом.РФ», в июле 2026 года отношение распроданности к строительной готовности в Ставропольском крае составило 77%. В первом квартале 2026 года на первичном рынке региона было зарегистрировано 2348 сделок против 790 годом ранее, а в Пятигорске за первое полугодие число сделок выросло более чем вдвое — с 64 до 133.

Тамара Коломийцева отмечает, что спрос на КМВ формируют местные жители, переезжающие из других регионов покупатели, а также инвесторы. Среди наиболее активных иногородних клиентов — жители Краснодарского края, Ростовской области, Москвы и Подмосковья.

«Перспективными становятся не просто отдельные жилые дома, а проекты, способные одновременно отвечать на жилищный и туристический запрос территории»,— говорит эксперт. По прогнозам развития КМВ до 2030 года, турпоток должен увеличиться вдвое, а создание около 10 тыс. рабочих мест может обеспечить прирост населения примерно на 50 тыс. человек за счет трудовой миграции. Потенциальный спрос на жилье в трех крупнейших городах КМВ до 2030 года оценивается в 2,67 млн кв. м.

Эксперты также обращают внимание на кадровый дефицит. По словам Александра Маликова, проблема затрагивает все уровни гостиничной команды — от линейного персонала до управленцев.

В округе уже работают инструменты федерального проекта «Кадры для туризма» и центр компетенций Кавказ.РФ, однако обучение должно быть связано с конкретным рабочим местом. Для линейных сотрудников важны оплачиваемая практика, график, транспорт и жилье, для управленцев — условия переезда, полномочия и долгосрочная мотивация.

По мнению собеседников «Ъ-Кавказ», дальнейший рост туризма в СКФО будет зависеть от того, насколько быстро регионы смогут синхронизировать строительство гостиниц, санаториев и жилья с развитием сетей, транспорта, медицины и городской среды. Иначе туристический бум рискует упереться в ограничения, которые нельзя снять одной рекламной кампанией или запуском нового маршрута.

Тат Гаспарян