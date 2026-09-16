Горные курорты Сочи открыли продажи ски-пассов на зимний сезон

Продажа ски-пассов на зимний сезон катания открыта в горных курортах Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор» Фото: пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» начало катаний запланировано на 18 декабря. Акция раннего бронирования действует до 30 ноября, в сентябре скидки на сезонные и годовые ски-пассы достигают 20%. Отмечается, что покупатели получают дни бесплатного катания на курортах Евразийского Альянса: «Амирсой» (Узбекистан), «Ой-Карагай» и «Шымбулак» (Казахстан), «Шахдаг» (Азербайджан). Кроме того, горный курорт впервые предлагает многодневные ски-пассы с открытыми датами для раннего бронирования.

«Красная Поляна» предлагает отдыхающим катание с декабря по май. Курорт открыл продажи ски-пассов на следующую зиму, скидка 30% действует до 30 сентября. Помимо этого, участники предпродажи получат дополнительные привилегии на весь зимний сезон. Ски-пасс дает неограниченный доступ к трассам, вечернее катание и экскурсионные подъемы без снаряжения.

В свою очередь, курорт «Газпром Поляна» предлагает скидки до 50% на ски-пассы до конца сентября. Для вечернего катания отдыхающим будут доступны склоны Альпики и Лауры. Ски-пасс «Все в одном» включает приоритетный проход, парковку, вечернее катание, билеты на подъемники и скидки в ресторанах и аквапарке.

Алина Зорина