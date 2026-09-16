Поезда «Таврия» продолжат курсировать в Крым в осенне-зимнем сезоне

«Гранд Сервис Экспресс» опубликовал расписание поездов «Таврия» на осень и зиму. В сообщении с Крымом продолжат курсировать четыре поезда — из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Поезд №7/8 Санкт-Петербург—Симферополь будет ходить ежедневно, как и №92/91 и №28/27 Москва—Симферополь (последний — двухэтажным составом). Поезд №316/315 Адлер—Симферополь также остается ежедневным, но со 2 октября при отправлении из Симферополя и с 7 октября из Адлера он пойдет измененным маршрутом через Краснодар. Глубина продаж билетов на все крымские направления — 45 суток.

Добраться до Крыма из других регионов можно с пересадкой на «Таврию» в Москве и Ростове-на-Дону (через последний проходят три поезда из четырех). Аэропорты работают в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Сочи.

На других южных направлениях также сохраняется ежедневное сообщение: поезда №153/154 Москва—Ростов-на-Дону, №158/157 Москва—Новороссийск (через Краснодар, в отдельные даты под №172/171) и №170/169 Москва—Минеральные Воды (с 1 октября). Глубина продаж — 45 суток.

В компании отметили, что расписание на осенне-зимний период продолжает формироваться, о новых назначениях и изменениях сроков сообщат дополнительно.

Алина Зорина