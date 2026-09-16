На Ставрополье стройфрима выплатила 3 млн рублей после вмешательства приставов

В Железноводское городское отделение ГУФССП России по Ставропольскому краю поступил исполнительный документ в отношении юридического лица, не исполнившего обязательства по подготовке проектной документации для строительства и отказавшегося возвращать уплаченные средства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

На основании судебного решения с компании подлежало взыскать 3 млн рублей. В установленный законом срок задолженность не была погашена, в связи с чем сотрудники службы судебных приставов приступили к принудительным мерам. Ключевым фактором, побудившим должника к расчёту, стала угроза ареста принадлежащего компании гаража.

В результате вся сумма задолженности была выплачена в сжатые сроки.

Мария Хоперская