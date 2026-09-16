В Карачаево-Черкесии цены на новостройки за месяц снизились на 4,6%

Карачаево-Черкесия в августе стала лидером среди российских регионов по снижению средней стоимости квадратного метра на первичном рынке жилья: цена метра уменьшилась на 4,6%, до 106 985 руб. Об этом свидетельствуют данные СберИндекса, приведенные ЕРЗ.

В десятку регионов с наибольшим снижением цен за месяц также вошли Бурятия (-1,2%), Якутия (-0,9%), Республика Алтай (-0,8%), Омская область (-0,7%), Белгородская и Томская области (по -0,6%), Хабаровский край и Краснодарский край (по -0,5%), а также Крым (-0,4%).

При этом жилищный рынок КЧР развивается на фоне расширения строительной и туристической активности. Глава республики Рашид Темрезов в начале сентября сообщил, что КЧР входит в число 21 региона России, где темпы ввода недвижимости превышают среднероссийские. В северной части Теберды реализуется первый в республике проект комплексного развития территории: там планируется построить 70 тыс. кв. м жилья и 38 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, включая туристические апартаменты. Еще два проекта КРТ власти планируют реализовать в Черкесске.

Одновременно растет туристическая нагрузка на регион. По данным минтуризма региона, в первом полугодии курорты КЧР посетили 1,7 млн человек — на 14% больше, чем годом ранее. На Архыз приходится 25% спроса россиян на покупку курортной недвижимости; по этому показателю локация обошла Сочи, где показатель составляет 20%.

В гостиничном сегменте также зафиксирован рост: по данным Росстата, выручка отельеров КЧР в первом полугодии достигла 4,26 млрд руб., увеличившись в 2,6 раза год к году. Эксперты, опрощенные «Ъ», связывают динамику с развитием курортов Домбай и Архыз.

Снижение цены на массовом рынке новостроек происходит на фоне неоднородной ситуации по Северному Кавказу. В Дагестане и Кабардино-Балкарии на 1 июля распроданность строящегося жилья составляла 23% и 25% соответственно при нормативном диапазоне 60–80% к моменту ввода объекта.

Валерий Климов