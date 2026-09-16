Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Днем 16 сентября в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время действия воздушной тревоги на территории города жителям и гостям Севастополя необходимо сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах. Находясь на улице, следует пройти в подвал, спуститься на цокольный этаж или в помещение без окон, особенно если они выходят на море. Рекомендуется использовать правило «двух стен» — укрыться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной. Автомобиль не является надежным укрытием. Оставаться в безопасном месте следует до официального сообщения об отмене угрозы.

Кроме того, продолжает действовать запрет на съемку и публикацию материалов о работе беспилотников, ПВО и спецслужб. Это может помешать их работе и запрещено законом. Телефон экстренных служб — 112.

Кроме того, в Республике Крым объявлена ракетная опасность. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Алина Зорина