Число ветеринарных клиник в ЮФО за четыре года выросло на 16,8%

Количество компаний и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих ветеринарные услуги для домашних питомцев, в регионах Южного федерального округа (ЮФО) за четыре года увеличилось на 16,8%. Если в начале 2022 года их насчитывалось 797, то к началу 2026-го показатель достиг 931. Такие данные для «Ъ-Кубань» подготовил сервис «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова / Коммерсантъ

В выборку вошли все регионы ЮФО: Краснодарский край, Ростовская область, Волгоградская область, Республика Крым, Астраханская область, Севастополь, Республика Адыгея и Республика Калмыкия.

Лидером по абсолютному и относительному приросту стал Краснодарский край — 377 ветклиник, что на 60 больше, чем в 2022 году (прирост 18,93%). На втором месте Ростовская область — 202 клиники (+32, прирост 18,82%), замыкает тройку Волгоградская область — 140 клиник (+20, прирост 16,67%).

На четвертом месте Республика Крым с показателем 112 клиник (+9, прирост 8,74%). Севастополь продемонстрировал рост на 15,63%, увеличив число ветеринарных клиник с 32 до 37.

Аутсайдером стала Астраханская область: за четыре года количество ветклиник сократилось на одну единицу — с 45 до 44, что дало отрицательную динамику в –2,22%. Это единственный регион в выборке, показавший снижение.

В Республике Адыгея, несмотря на скромное абсолютное число (12 ветклиник на конец периода), прирост к базе 2022 года (пять учреждений) составил рекордные 140%. Также высокую динамику показала Республика Калмыкия (+40%, с пяти до семи ветклиник).

Основной прирост обеспечили индивидуальные предприниматели, их доля увеличилась с 80 до 83%: всего в ЮФО насчитывается 776 ИП, оказывающих ветеринарные услуги.

Подробнее читайте в материале «Рынок виляет хвостом».

Наталья Решетняк