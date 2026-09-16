В аэропорту Сочи снова ввели ограничения на полеты

В аэропорту Сочи днем 16 сентября снова ограничили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в самой воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Причиной такого решения послужили соображения безопасности.

Как ранее сообщалось, в аэропорту Сочи 16 сентября задерживаются 43 рейса на вылет и 47 рейсов на прилет. Переносы затронули рейсы, запланированные на 13–16 сентября. Часть самолетов прибудет в Сочи уже 17 сентября.

На вылет задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Омск, Пермь, Самару, Челябинск, Уфу, Казань, Нижний Новгород, Тюмень и другие города. Среди перевозчиков, чьи рейсы задерживаются,— «Россия», «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «Икар», «Азимут» и «Ютэйр».

Мария Хоперская