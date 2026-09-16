Участнику покушения на главу Крыма грозит 22 года колонии строгого режима

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону продолжается процесс по делу о покушении на губернатора Республики Крым Сергея Аксенова. Обвинение запросило для третьего фигуранта, Владимира Ананьева, 22 года колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме и штрафом 650 тыс. руб., пишет «Ъ» со ссылкой на представителей суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Известно, что Владимир Ананьев, Оксана Шевченко и Владимир Боднарь были задержаны в феврале 2024 года. При обыске у них нашли радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное из противотанковой мины, дистанционный взрыватель с подключением мобильного телефона и другие комплектующие. Согласно версии следствия, фигуранты сотрудничали с украинскими спецслужбами и планировали подорвать автомобиль Сергея Аксенова.

В отношении задержанных были возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ и устройств.

Шевченко и Боднарь полностью признали вину и сотрудничали со следствием. Ананьев свою причастность отвергает. Шевченко в мае 2025 года приговорили к 10 годам колонии общего режима, Боднаря месяцем позже — к 13 годам лишения свободы.