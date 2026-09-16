На Кубани осужден мошенник, похитивший 56,9 млн рублей под видом помощи с землей

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор в отношении Владимира Игнатова, признанного виновным в четырех эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Осужденный проведет 6 лет в колонии общего режима за хищение 56,9 млн руб. Апелляционная жалоба отклонена, приговор вступил в законную силу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, с марта по август 2021 года Игнатов в составе группы лиц предлагал потерпевшим помощь в получении земельных участков в аренду без проведения торгов — якобы для реализации инвестиционных проектов. Обязательства никто выполнять не собирался: участки заказчику так и не предоставили, а полученные 52,4 млн руб. злоумышленники присвоили и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким же способом у производственного кооператива «Фишт» было похищено еще 4,5 млн руб. Общая сумма ущерба по делу превысила 56,9 млн руб.

В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме. Помимо 6 лет лишения свободы, суд солидарно взыскал с Игнатова и его сообщников в пользу потерпевших 56,9 млн руб. материального ущерба. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев апелляционную жалобу, согласилась с приговором первой инстанции и оставила его без изменения.

Алина Зорина