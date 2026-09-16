В Ростовской области спрос на промышленных роботов увеличился на 4,3%

С начала 2026 года предприятия Ростовской области нарастили закупки промышленной робототехники на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В Краснодарском крае прирост составил 4,7%. Такие данные изданию «Ведомости Юг» предоставили аналитики компании «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Основной объем тендеров на промышленных роботов приходится на три сектора — производственный, пищевую промышленность и складскую логистику. Бизнес преимущественно инвестирует в автоматизацию уже отлаженных и стандартизированных процессов. Среди наиболее востребованных операций — сварка, упаковка, паллетирование, обслуживание станков, окраска, сборка деталей, а также контроль качества с применением систем машинного зрения. Отдельно аналитики выделяют растущий спрос на логистических и складских роботов.

Средняя стоимость контракта в Ростовской области и Краснодарском крае сохраняется на уровне прошлого года и составляет от 3 млн до 10 млн рублей. Итоговая цена зависит от функционала оборудования и страны его происхождения; при закупке зарубежных комплексов на стоимость дополнительно влияют импортные пошлины, логистические издержки и налоги.

В общероссийской структуре спроса Южный федеральный округ занимает четвертое место с долей закупок в 10,4%. Лидером остается Центральный федеральный округ — на него приходится 44,8% объема закупок.

При этом темпы роста спроса на промышленных роботов в южных регионах существенно замедляются.

Мария Хоперская