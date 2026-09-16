В Каневском районе Кубани локализовали очаг острой кишечной инфекции в школе

В школе №6 Каневского района Краснодарского края локализован очаг острой кишечной инфекции. Всего заболевание выявили у 21 ребенка, образовательный процесс в учебном заведении возобновлен, сообщили ТАСС в территориальном отделе Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Эпидемиологическое расследование началось после выявления случаев инфекции среди учащихся. Четверо детей были госпитализированы. В отношении произошедшего также было возбуждено уголовное дело.

Специалисты определили круг контактных лиц, за которыми установлено медицинское наблюдение. По результатам лабораторных исследований установлен возбудитель инфекции. В школе провели комплекс противоэпидемических мероприятий, включая заключительную дезинфекцию.

Ранее в администрации Каневского района сообщали, что методом ПЦР у заболевших выявлен норовирус, который передается контактно-бытовым путем. Состояние школьников, находящихся на амбулаторном лечении, оценивается как удовлетворительное.

Вячеслав Рыжков