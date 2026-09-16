В Ростове судят участника покушения на главу Крыма

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону гособвинение запросило 22 года колонии строгого режима для Владимира Ананьева, обвиняемого в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова. Первые пять лет наказания обвинение просит назначить в виде заключения в тюрьме. Кроме того, Владимару Ананьеву может быть назначен штраф в размере 650 тыс. руб. Об этом «Ъ» сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Владимир Ананьев, Оксана Шевченко и Владимир Боднарь были задержаны в феврале 2024 года. По данным следствия, при обысках у них обнаружили радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, изготовленное на основе противотанковой мины, дистанционный взрыватель с возможностью подключения мобильного телефона и другие комплектующие.

По версии следствия, фигуранты сотрудничали с украинскими спецслужбами и готовили подрыв автомобиля Сергея Аксенова. В отношении них были возбуждены уголовные дела о приготовлении к террористическому акту, а также незаконном приобретении, хранении, ношении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Оксана Шевченко и Владимир Боднарь признали вину и сотрудничали со следствием. Владимир Ананьев вину не признал. В мае 2025 года Шевченко приговорили к десяти годам колонии общего режима, а в июне Боднарь получил 13 лет лишения свободы.

Ранее Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы крымчанина Игоря Корчинского, обвиненного в подготовке покушения на Сергея Аксенова. По версии следствия, он следил за главой Крыма, изучил предполагаемое место совершения теракта и нанес на карту возможный маршрут автомобиля, однако был задержан до реализации плана.