В Минеральных Водах построят складские комплексы за 8 млрд рублей

В Минеральных Водах компания «Север плюс» построит складские комплексы класса А+. Объем инвестиций составит 8 млрд руб., будет создано 80 новых рабочих мест. Для реализации проекта предоставят земельный участок, с инициаторами отрабатываются вопросы финансирования. Об этом сообщил министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин по итогам заседания координационного совета по инвестиционной деятельности и конкуренции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего новые инвестпроекты, одобренные на совете, привлекут в экономику края порядка 8,6 млрд руб. В Ставрополе одобрен проект по выпуску полимерной пленки: предприятие построит производственный цех, склад готовой продукции и сырья, линии по изготовлению и переработке площадью 6 тыс. кв. м, а также станет резидентом регионального парка «Ставрополь». Минэкономразвития окажет инвесторам содействие в предоставлении участков без торгов.

С инициаторами, уже реализующими проекты в крае, заключены дополнительные соглашения — в сумме они привлекут свыше 1,2 млрд руб. инвестиций и создадут более 400 новых рабочих мест. Речь идет о строительстве, общепите, сельском хозяйстве и промышленности.

Губернатор Владимир Владимиров уточнил параметры проектов. Компания «Полимер» вложит в расширение производства пленки 590 млн руб. и создаст 30 рабочих мест. «Ника» в Георгиевске до конца 2029 года расширит выпуск мягкой мебели и складские площади, создав почти 360 рабочих мест. Семеноводческое хозяйство «Елена» из Советского округа завершит инвестпроект на год раньше — в 2027-м.

Алина Зорина