Землю и здания должника в Ставропольском крае продают за 153 млн рублей

Имущество совладельца ООО «ПСК Айсберг-КМВ» Андрея Сущенко выставлено на открытый аукцион с начальной ценой 153,1 млн рублей. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В состав лота входят два земельных участка в Минеральных Водах Ставропольского края: первый площадью 12 275,81 кв. м с кадастровым номером 26:24:040302:47 (разрешённое использование — под подъездные пути к заводу), второй площадью 63 051 кв. м с кадастровым номером 26:24:040303:140 по улице Кнышевского (под производственной территорией).

Помимо земельных участков, в лот включены четыре сооружения: сооружение с кадастровым номером 26:04:000000:3968 по адресу ул. Кнышевского, д. 77, протяжённостью 322 м; производственное сооружение с кадастровым номером 26:24:000000:1464, протяжённостью 2 619 м; производственное сооружение с кадастровым номером 26:24:000000:1849, протяжённостью 623 м; сооружение с кадастровым номером 26:24:000000:2471, протяжённостью 1 686 м.

Также в лот входят два нежилых здания по адресу ул. Кнышевского, д. 77: здание с кадастровым номером 26:24:040303:111 площадью 2 375,3 кв. м и здание с кадастровым номером 26:24:040303:83 площадью 713,5 кв. м.

Ознакомление с имуществом проводится по месту его нахождения в самостоятельном порядке — с момента публикации сообщения о продаже до окончания приёма заявок.

Прием заявок ведется с 9 сентября по 14 октября 2026 года, торги назначены на 21 октября 2026 года в 15:00. Шаг аукциона — 7,65 млн рублей.

Тат Гаспарян