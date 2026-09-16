Жителя Кореновского района обвиняют в финансировании терроризма

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Кореновского района, обвиняемого по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, в период с января по март 2025 года фигурант, на тот момент являвшийся несовершеннолетним, с территории своего места жительства осуществлял переводы денежных средств в целях финансирования деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ. Средства направлялись через аккаунт в одном из интернет-мессенджеров — они предназначались для материального снабжения организации, а также для приобретения ее участниками вооружения, обмундирования и экипировки.

Оперативное сопровождение дела обеспечивали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе следствия обвиняемый признал вину; по ходатайству следователя суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу — она остается в силе на текущий момент.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская