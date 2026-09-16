В Хасавюрте при ликвидации возгорания ТКО использовали 15 тысяч тонн грунта

В Хасавюрте продолжаются работы по ликвидации возгорания на территории временного складирования твердых коммунальных отходов (ТКО). За весь период работ на очаги возгорания засыпали 15 тыс. тонн грунта. Об этом сообщает ЦУР Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Фото: Telegram-канал министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области

К ликвидации последствий привлечены 16 единиц тяжелой техники, в том числе бульдозеры, КамАЗы и экскаваторы, а также десятки специалистов.

Работы будут продолжаться до полного устранения очагов возгорания.

Наталья Белоштейн