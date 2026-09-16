В Ленинском районе Крыма в 2028 году планируют достроить экотехнопарк

Строительство экотехнопарка в Ленинском районе Крыма планируется завершить в 2028 году. На объекте полностью выполнены работы подготовительного этапа, сообщили «Эксперту Юг» в пресс-службе публично-правовой компании «Российский экологический оператор» (РЭО).

Изначально завершить строительство планировалось 1 декабря 2024 года. В январе 2026 года министерство строительства и архитектуры Крыма сообщало, что строительно-монтажные работы намерены закончить до конца текущего года. Теперь прогнозный срок завершения проекта перенесен на 2028 год.

РЭО был выбран подрядчиком строительства экотехнопарка в октябре 2023 года. Стоимость контракта составила 2,788 млрд руб.

Экотехнопарк в Ленинском районе — один из трех комплексов по обращению с твердыми коммунальными отходами, которые строятся в Крыму в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Мощность объекта составит 160 тыс. тонн отходов в год.

После ввода в эксплуатацию комплекс будет обеспечивать сбор, сортировку и обезвреживание ТКО, а также переработку крупногабаритных отходов. На его базе планируется производить продукцию из вторичного сырья, в том числе твердое альтернативное топливо и технический грунт.

Вячеслав Рыжков