Суд взыскал с минкурортов Кубани долг за фестиваль «Черноморская винная неделя»

Арбитражный суд апелляционной инстанции частично удовлетворил иск ИП Айдара Наифовича Хакова к министерству курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, между министерством и предпринимателем в 2024 году был заключен государственный контракт на оказание услуги по организации фестиваля «Черноморская винная неделя». Цена контракта составила 18,4 млн руб. Комплекс услуг по организации и проведению мероприятия включал в себя программу проведения фестиваля на объектах эногастрономического туризма Краснодарского края в шести муниципальных образованиях: Анапа, Геленджик и Новороссийск, Крымский, Северский и Темрюкский районы.

Исполнитель направил заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг на указанную сумму. Однако министерство оплатило услуги частично: платежным поручением было перечислено 17,5 млн руб. Истец настаивал на том, что услуги оказаны в полном объеме. Ответчик считал условия контракта нарушенными.

В итоге истец обратился в суд с требованием взыскать с ведомства задолженность в размере 860,3 тыс. руб., пени в размере 67,4 тыс. руб., из расчета одной трехсотой ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки по до дня фактического исполнения решения суда, а также расходов по оплате государственной пошлины.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении исковых требований. Апелляционная инстанция вынесла иное решение и постановила взыскать с министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края в пользу ИП Хакова задолженность в размере 392,7 тыс. руб., неустойку за период с 12.12.2024 по 09.06.2026 г. в размере 128,8 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказано.

Елена Турбина