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В аэропорту Геленджика возможны корректировки в расписании рейсов

Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае могут повлиять на расписание рейсов в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом сообщила Росавиация.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что из-за ограничений могут корректироваться маршруты и время выполнения рейсов в оба аэропорта и из них. Меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Актуальную информацию о статусе рейсов пассажирам рекомендуют проверять на онлайн-табло аэропортов.

Вячеслав Рыжков

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