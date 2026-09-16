В аэропорту Геленджика возможны корректировки в расписании рейсов
Временные ограничения на использование воздушного пространства в Краснодарском крае могут повлиять на расписание рейсов в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом сообщила Росавиация.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
В ведомстве уточнили, что из-за ограничений могут корректироваться маршруты и время выполнения рейсов в оба аэропорта и из них. Меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.
Актуальную информацию о статусе рейсов пассажирам рекомендуют проверять на онлайн-табло аэропортов.