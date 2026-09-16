В четырех муниципалитетах Кубани объявили угрозу БПЛА

На территории четырех муниципальных образований Краснодарского края днем 16 сентября объявили беспилотную опасность. Предупреждение связано с угрозой беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, беспилотная опасность действует на территории Туапсинского муниципального округа, Сочи, Геленджика и Мостовского района.

Жителям этих территорий необходимо соблюдать меры предосторожности. В случае необходимости могут быть включены сирены.

Ранее сообщалось, что в течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Беспилотники ликвидировали, в том числе, над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае также действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Максимальный размер штрафа составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик