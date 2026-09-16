В Сочи и Туапсинском округе объявили беспилотную опасность

В Сочи и Туапсинском муниципальном округе днем 16 сентября объявили беспилотную опасность. Предупреждение также действует в Геленджике и Мостовском районе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Об угрозе беспилотных летательных аппаратов самолетного типа сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Жителям территорий, где объявлена беспилотная опасность, необходимо соблюдать меры предосторожности. При необходимости могут быть включены сирены.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Беспилотники ликвидировали в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских беспилотников, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничение также распространяется на информацию о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов.

За нарушение запрета предусмотрены штрафы. Максимальный размер взыскания составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик