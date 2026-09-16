Жительницу Ставрополья обвиняют в мошенничестве с кредитом на 25 млн рублей

В Нефтекумском районе утвердили обвинительное заключение в отношении 37-летней жительницы села Каясула, подозреваемой по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Следствие считает, что в марте 2024 года обвиняемая предоставила в банк ложные сведения о размере своего дохода и месте фактического проживания. Чтобы завысить среднемесячный заработок, она организовала поступление на свою карту нескольких крупных платежей с назначением «денежное вознаграждение».

После «увеличения» среднемесячного дохода до 4,65 млн руб. банк заключил с женщиной несколько кредитных договоров сроком на пять лет на общую сумму около 25 млн руб. Эта же сумма составила ущерб, причиненный кредитному учреждению.

Чтобы создать видимость исполнения обязательств, обвиняемая внесла несколько платежей на общую сумму около 900 тыс. руб., после чего выплаты прекратила.

Уголовное дело направили в Нефтекумский районный суд.

Константин Соловьев