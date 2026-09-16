В Крыму соотношение средств на эскроу к задолженности застройщиков снизилось до 67,5%

В июле соотношение средств на счетах эскроу к задолженности застройщиков по проектному финансированию в России снизилось с 70% до 66%. Такие данные со ссылкой на статистику Банка России приводит Единый ресурс застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Наиболее заметное снижение показателя среди крупных регионов за месяц зафиксировано в Тюменской области и Ставропольском крае — на 6 процентных пунктов, до 45% и 62% соответственно. В Крыму показатель сократился на 5 процентных пунктов, до 67,5%.

В Краснодарском крае соотношение средств на счетах эскроу к задолженности по проектному финансированию снизилось до 34%. Это один из наиболее низких показателей среди крупных региональных рынков.

Для сравнения, в Нижегородской области показатель в июле составил 95%, снизившись за месяц на 3 процентных пункта. В Москве и Санкт-Петербурге он достиг 67%, сократившись на 4 и 3 процентных пункта соответственно.

Вячеслав Рыжков