На Дону суд обязал организацию убрать стоянку с сельхозземель

В Ростовской области Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокурора района к ООО «Крепость» о запрете нецелевого использования земельного участка сельскохозяйственного назначения и освобождении территории от незаконных построек. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Установлено, что компания владеет участком из категории сельскохозяйственных земель с разрешенным использованием для аграрного производства. Однако вместо профильной деятельности собственник заасфальтировал часть территории, обустроив автостоянку и подъездные пути к нежилому строению, а по периметру площадки возвел деревянные дома из бруса.

Суд констатировал, что размещение объектов нарушает земельное законодательство и режим использования сельхозугодий. ООО запретили эксплуатировать участок не по целевому назначению: компания обязана убрать асфальтовое покрытие и самовольно возведенные деревянные строения.

Решение суда вступило в законную силу.

Константин Соловьев