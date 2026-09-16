Кубань и Ростовская область вошли в пятерку регионов по числу частных инвесторов

Краснодарский край и Ростовская область вошли в пятерку российских регионов с наибольшим числом активных частных инвесторов. Об этом сообщили в Юго-Западном банке Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Средний возраст инвестора на юге России составляет 43 года. При этом наиболее заметный рост числа новых участников инвестиционного рынка с начала 2026 года наблюдается среди граждан младше 25 лет. Доля новичков в возрастной группе до 24 лет достигла 24%. Среди инвесторов старше 25 лет этот показатель составляет от 12% до 16%.

Размер инвестиционного портфеля также различается в зависимости от возраста. У инвесторов в возрасте от 14 до 17 лет средний объем портфеля составляет 18 тыс. рублей. В группе от 18 до 24 лет этот показатель достигает 104 тыс. руб., от 25 до 35 лет — 177 тыс. руб. У инвесторов в возрасте от 36 до 50 лет средний объем портфеля составляет 753 тыс. руб. После 51 года он достигает 2,87 млн руб.

В Сбербанке отмечают, что с возрастом инвесторы на юге России чаще выбирают более консервативные и долгосрочные стратегии. В таких портфелях используются облигации и инструменты коллективного инвестирования. К ним относятся доверительное управление, биржевые фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости.

Инвестиционные предпочтения также отличаются в разных возрастных группах. Инвесторы младше 25 лет чаще выбирают ЗПИФы недвижимости, ориентированные на складские комплексы. Клиенты старше 45 лет чаще вкладываются в фонды, связанные с центрами обработки данных и коммерческой недвижимостью.

У подростков наиболее популярными инструментами являются акции Сбербанка и «Роснефти». В портфелях взрослых инвесторов лидируют Сбер и «Лукойл».

По словам председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова, интерес жителей юга России к инвестиционным инструментам и формированию долгосрочных сбережений продолжает расти. При этом предпочтения инвесторов заметно различаются в зависимости от поколения.

Мария Удовик